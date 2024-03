POČELA SEZONA 'SVE MOŽE' / HDZ-ovci su čak 234 puta obećali istu cestu, ali pobjednik je - cjepivo za karcinom!

I tako nam je naša dobra vlada podijelila što je god mogla: penzionerima veće mirovine, 250 tisuća birača pardon zaposlenika u državnoj i javnoj upravi od travnja povišice, svima još runda jeftinije struje i plina, svima jeftiniji svinjski vrat, hrenovke i klozet papir, svima francuski avioni koje tako dugo čekamo. I niste slučajno pomislili: "Hmmmm je li to zato našoj dobroj vladi odgovaraju rani izbori...", jer počela je sezona u kojoj sve može. Omogućit ćemo vam bolji život, rasteretit ćemo birokraciju, zaustavit ćemo iseljavanje, modernizirati bolnice, idućih tjedana svi će nam sve obećati. O programima još ništa ne znamo, objavila ga je zasad samo Ava Karabatić, koja želi kemijsku kastraciju pedofila i legalizaciju marihuane i prostitucije. Ivan Skorin donio je još neka neispunjena obećanja... Djed, baka, dostojanstvo. Zlatna dob bez besparice! Meh, političari neće obećavati više državnih domova za starije. To se neće oriti sa skupova. Na tome se ne dobivaju izbori, iako je katastrofalno stanje – trenutno u Hrvatskoj ima samo 59 državnih domova i 624 privatna – ovi privatni uzimaju ogromnih 1200 eura mjesečno, državni 500 – to nije sexy tema. Strah je sexy. Činjenica je da hapsimo nikad više krijumčara, da su nikad agresivniji, pa eto, zašto ne politički profitirati od toga. I logično ovaj put nas čeka onaj klasik, srezat ćemo birokraciju, smanjit ćemo poreze, ukinut ćemo namete. "Svi obećavaju - mi ćemo bolje od onih drugih? Pa da naravno ali to je lažno obećanje, neutemeljeno", kaže profesor ekonomije Luka Brkić Šibenski SDP kaže kako je izbrojao da je HDZ već 234 puta obećao istu brzu cestu, a valja se prisjetiti i najboljeg obećanja ikad, boljeg i od dovršetka tvornice u Blatu - Cjepivo za karcinom!