RTG ČETVRTKA / Gdje to svećenici prodaju Viagru i kako zvuči Beyonce kad pjeva country?

Jedan drukčiji obred smislio je svećenik iz Španjolske koji je uhićen zbog krijumčarenja viagre i nekoliko snažnih afrodizijaka. Policija je pretražila crkvu, no svećenikov odvjetnik tvrdi da nije pronađeno ništa, te da njegov klijent o viagri - nema pojma. Koliko će narasti plaće policajcima i doktorima, koliko će poskupjeti čokolada, gdje to svećenici prodaju Viagru i kako zvuči Beyonce kad pjeva country sve to doznajte u rengenu dana.