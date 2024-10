NATO FOR DUMMIES / Gdje će biti hrvatski vojnici i tko je časnik za vezu? Pavle Kalinić: 'Ne bi trebao pucati, ali...'

NSATU for dummies, kaže jučer Andrej Plenković u izjavi kojoj objašnjava da NATO ne uvlači nijednu članicu u rat u Ukrajini. Nakon tjedana natezanja i prepucavanja, mi smo lijepo poslušali našeg premijera: i po uzoru na slavne knjige napravili NATO for dummies. Što je to časnik za vezu, gdje će biti hrvatski vojnici, a gdje neće, tko govori a tko ne govori istinu? Dobro slušajte Direktova Ivana Skorina