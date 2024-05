BOLJE IKAD, NEGO NIKAD / Gasi sve! Netko u Finskoj vratio knjigu nakon 85 godina. A posuđena je prije Drugog svjetskog rata

Priča koja bi mogla biti utjeha svima nama, pardon svima vama koji već godinama kod kuće držite knjigu iz knjižnice. U Helsinkiju je netko vratio knjigu Artura Conana Doyla, nakon punih 85 godine. Posuđena je dakle prije Drugog svjetskog rata, 1939. godine, vraćena nekidan. A veza osobe koja je knjigu posudila i one koja ju je vratila, nije jasna. Iz knjižnice kažu da se to događa kada ljudi pregledavaju stvari preminulih roditelja. Knjiga The Refugees će se ponovno moći posuditi, jer je u dobrom stanju