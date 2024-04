MOOOLIM?! / Dvije odbojkašice se poljubile na terenu, a klub poručio: 'To je ogavni sotonizam i bolest'

Nezapamćen skandal u Rusiji, nakon što su se dvije odbojkašice nakon utakmice poljubile na terenu. Odbojkaški klub Dinamo iz Moskve objavio je službeno priopćenje u kojem kaže da je to ogavni sotonizam i bolest. Mooolim?! Poljubac odbojkašica dogodio se nakon što je Lokomotiva iz Kalinjingrada pobijedila Dinamo. A onda je stigao sumanut odgovor i osuda: to su monstruozne geste koje imitiraju seksualni odnos. To je širenje zabranjene ekstremističke propagande. Ne poštuju moralne vrijednosti ove zemlje, i to još u vrijeme kad nas neprijatelj bombardira. Zamislite da se te žene nalaze blizu vaše djece, piše Dinamo Moskva. Još jednom Mooolim?!