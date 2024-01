KEKSI, KAVA I KONCERTI / Časopis Zloćko, pečeni odojak, tombola i nagrada za Horvatinčića: Ovako izgledaju blagdani u zatvoru

Evo kako se Nova godina slavila u zatvorima. U Valturi su recimo igrali tombolu, gdje se moglo osvojiti svašta: od pola litre Cole do pečenog odojka. Tomo Horvatinčić je iskoristio priliku da Novu dočeka na slobodi, ali je u Lipovici inicirao božićni koncert, pa je za unaprjeđenje božićnih aktivnosti dobio simboličnu nagradu od 15 eura. A znate li što radi Mladen Barišić nekadašnji šef carine? On uređuje zatvorski časopis, koji se zove Zloćko. Sve ove nevjerojatno zanimljive informacije znamo zahvaljujući novinaru Jutarnjeg lista Dušanu Miljušu pa izvolite: blagdani u zatvoru "Jedan od poznatijih osuđenika, Tomo Horvatinčić je dobio dopust za blagdane i tek u prvom tjednu će se vratiti na ostatak izdržavanja kazne, ali ne u Lipovicu nego u Valturu koja je otvoreni tip kaznionice. Njegovu ćeliju nasljeđuje bivši premijer Ivo Sanader koji po zakonu isto ima pravo za blagdane koristiti. Za doček ima francuske, odojka, nema alkohola. U Valturi ima interna tombola u kojoj svatko dobiva, od bočice coca-cole, do odojka, kutije keksa i kave. Mladen Barišić uređuje list interni Zloćko, u Lepoglavi imaju 'Nisam kriv'. To je dio tretmana resocijalizacije zatvorenika"