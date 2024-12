'KAMPANJA SE PRETVORILA U MASTERCHEF' / Miro Bulj: 'Mogao bih sa sinjskim specijalitetima uskoro iskakati iz TikToka'

Hrvati su po statistici najdeblji u Europi, a ipak jedu kobasice i svinjetinu kao da nema sutra, a Miro Bulj smatra da je tu riječ o našoj tradiciji. 'To je tradicija, mi ne možemo bez svinjetine, bez janjetine. To je svakodnevno, bilo koja fešta ili druženje bez peke i svinjetine nije isto. To je dio identiteta, dio tradicije i vjerojatno će to tako i ostati. Vjerojatno će to tako i ostati. Problem je što je sve manje i manje domaćeg. Mi smo veliki uzvoznici svinjetine poglavito Mađarske. To se hani sa sojom koja je tretirana sa da ljudi mogu razumjeti cidokorom. To konzumiramo, da je više domaćeg mesa i prehrane bilo bi bolje i za naše poljoprivrednike', rekao je Bulj. Progovorio je i o svojim prehrambenim navikama. 'Vidim da se ova predsjednička kampanja malo pretvorila u masterchef tako da bi ja mogao i sa sinjskim specijalitetima uskoro iskakati iz TikToka. Evo pečeno janje kako vrtimo na ražnju. Možemo zamotat i arambaše sinjske to je naša tradicija. Ja kad govorim o gradu Sinju govorim naš dalmatinski pršut, naši uštipci, pečeno janje. Volim i povrće i voće.' Na pitanju bi li mogao biti vegan kaže: 'Ja sam u ovom poslu i dosta jedem pecivo jer je n brzinu. Non stop ste u pokretu i ne stignete, međutim naši ljudi su tradicionalno navikli sada je u Slavoniji kolinje, ubija se prasad. Ponosimo se dalmatinskim pršutom,a li te svinje su sve manje i manje uzgojene u Hrvatskoj', kaže Bulj