NEČUVENO! / Ameri frustrirani: Tete na blagajni više im ne moraju stavljati stvari u vrećice

A zamislite sad ovaj problem: jadni Amerikanci se žale jer po novome sami moraju pakirati proizvode koje kupe u supermarketima. Nečuveno, stvarno. Frustrirani su, ne da im se, osjećaju pritisak da to moraju napraviti jako brzo jer je već netko drugi na redu. Navikli su da im deterdžente, gigantske sokove i zamrznute pizze u vrećice pakiraju blagajnice. Ali to više nije praksa, pa Amerikanci plaču na društvenim mrežama. Problem je toliko velik da se njime bave i naši kolege na američkim televizijama. Doznali su da se promjena dogodila zbog zabrane plastičnih vrećica i sve veće upotrebe platnenih. First world problems, što drugo reći.