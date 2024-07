Važan je ovo dan za više od 40 tisuća osmaša jer su objavljene konačne liste upisa u srednje škole. Najveći interes je bio za gimnazije i to one zagrebačke. O konačnim rezultatima upisa za srednje škole razgovarali smo s Martinom Radočaj koordinatoricom upisa u srednje škole pri CARNET-u.

Za što vas učenici i roditelji najviše zovu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najviše zovu vezano za upisnice. Gdje ih pronaći i kako je učitati u sustav.

Ima li kakvih problema i poteškoća?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve zasada prolazi glatko, roditelji se lako snalaze, učitavaju upisnice, one se šalju u sustav i srednje škole ih označavaju da su zaprimljene.

Osim za gimnazije za koje je škole još bio velik interes?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najveći interes je bio i za program ekonomist, hotelijersko turistički tehničar, medicinska sestra opće njega odnosno medicinski tehničar te tehničar za računalstvo.

Koja je od zagrebačkih gimnazija bila najpopularnija?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najpopularnije su uvijek zapravo iste gimnazije. To su druga gimnazija, peta, sedma te XV. gimnazija, popularni MIOC.

Čini li vam se da raste interes za strukovne škole?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da, iz godine u godinu interes raste, ali detaljnije analize možemo napraviti tek kada svi učenici dostave upisnice i one budu učitane u sustav, a moraju ih dostaviti do 12. srpnja u 18 sati. A 15. srpnja bit će objava okvirnog broja slobodnih mjesta dok će konačna objava upisnih mjesta za jesenski rok biti objavljena 9. kolovoza

Što s onima koji se nisu upisali u srednju školu u ovome roku?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mogu prijavljivati obrazovne programe na jesenskom upisnom roku i to samo one na kojima je ostalo slobodnih mjesta, a to ćemo znati 9. kolovoza

Hoće li biti dovoljno mjesta za sve učenike?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bit će dovoljno jer je odlukom propisano da se može upisati preko 48 tisuća učenika, a ove godine je bilo osmaša skoro 41 tisuću.

I što još učenici trebaju učiniti da završe proces svog upisa u srednje škole?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što su učitali upisnicu moraju dostaviti potrebnu dokumentaciju školama koje to zahtijevaju.