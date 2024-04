Razoran potres, magnitude 7,4, pogodio je Tajvan. Snimljen je i sam trenutak podrhtavanja tla, a snimke iz epicentra su uznemirujuće. Poginulo je najmanje devet osoba, više od 900 ih je ozlijeđeno. U tijeku su akcije spašavanja, a na terenu je i vojska. Riječ je najsnažnijem potresu u posljednjih 25 godina, a naknadno je zabllježeno više od sto slabijih podrhtavanja tla.

Usred kaosa na Tajvanu, najviša zgrada na otoku i druga na svijetu, neboder Taipei od 508 metara, neštećen je. Žrtava bi bilo i više da nije protu-potresne gradnje.

Izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu i član Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Mario Uroš razgovarao je s RTL-ovom novinarkom.

Oštećeno je oko stotinu zgrada. Je li to puno ili malo s obzirom na jačinu potresa?

"S obzirom na razmjer, snagu, i blizinu epicentar potresa samom gradu to nije veliki broj zgrada, međutim treba pričekati detaljna izvješća koja će doći s terena".

Što je s nagnutim zgradam koje su ostale pod kutom od 45 stupnjeva, o kakvo je fenomenu tu riječ?

"Relativno mali broj zgrada se srušio. Ove zgrade o kojima govorite su djelomično urušene. One će morati biti uklonjene. Tu je po prvim prikazima tih zgrada i po prvim analizama vjerojatno riječ o efektu mekanog kata. To je nešto što se slično događalo i u Turskoj za vrijeme potresa, no tada je u Turskoj to bilo puno progresivnije i došlo je do toga da su se rušile cijele zgrade. Riječ je o prizemlju u kojim je neadekvatnim intervencijama uklonjen dio nosivih elemenata i ti su popustili pod djelovanjem potresa".

Potresi na našem području nisu rijetkost. Koje su razlike kada je riječ o gradnji kod nas i primjerice na Tajvanu?

"Kulturološki je velika razlika u gradnji. Ako uspoređujemo i relativno bliske potrese, u Turskoj. Mi nemamo takav tip gradnje i nemamo takvu kulturu gradnje. Kod nas, kod starijih građevina prevladavaju zidane zgrade, znači ili kamen ili opeka. Novije jesu armirano betonske zidovi što je povoljnija situacija i očekivati je, ako su detalji takvih zgrada kvalitetno napravljeni i ako nisu rađene naknadne intervencije da će se bolje ponašati u potresu".

