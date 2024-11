Novi skandal u SDP-u, krenula šuškanja o muljaži: 'Sramota je da ne možemo provesti izbore'

Birao se SDP-ov kandidat koji će se suprotstaviti Tomislavu Tomaševiću u utrci za gradonačelnika Zagreba. A rezultiralo je sumnjama na krađu izbora. Što se, i to ne po prvi put, događa u SDP-u.

SDP nije izabrao novog šefa zagrebačkog ogranka stranke, jer se na glasačkom mjestu Pešćenica-Žitnjak pojavio listić viška pa će se tamo izbori ponoviti. Odmah su krenula šuškanja. Nesuđeni pobjednik, Branko Kolarić, kaže nam da ne bi javno iznio sumnje na muljanje da ih ima: "Ne bih nikako rekao da se u SDP-u mulja ili da se mulja više nego što to rade druge stranke. Gledajte, različiti su interesi. Ali SDP sigurno nije stranka u kojoj se to radi najviše."

Muljanja nije bilo, kaže nam pak protukandidat Renato Petek, koji je u Pešćenici, neslužbeno doznajemo, osvojio najviše glasova. "Oni koji su bili iz drugih tabora prisutni, nitko nije rekao da je došlo do bilo kakvih muljanja kako vi kažete, nego je došlo do propusta", kaže Petek. Je li sve čisto pitali smo i trećeg kandidata, Igora Dragovana, koji od stotinu nije dobio baš niti jedan glas na spornom mjestu. Na naše pitanje je li bilo muljanja, Dragovan odgovara: "Ja u to ne želim vjerovati", a na potpitanje je li ovo sramota za SDP poručuje: "Sramota je da ne možemo provesti izbore".

Nervoza u središnjici

Kada su sinoć zatvorena birališta, u središnjici je zavladala nervoza. Predsjednik izborne komisije, Jani Pravica, negirao je malverzacije. Objašnjavao je: "Ne vjerujem u to, to je jednostavno manipulativna nekakva greška. Jedan listić viška se događa i na državnim izborima, ne vjerujem u nikakve sumnjive radnje".

Prema neslužbenim i sada nevažećim rezultatima za Zagreb, najviše glasova, njih 394, otišlo je sadašnjem v.d.-u šefa zagrebačkog SDP-a Kolariću, 276 Peteku i 159 Dragovanu, dok je četvrti kandidat Rade Nesvanulica osvojio tri glasa. Izbori će se u Pešćenici ponoviti u subotu, na što Kolarić kaže: "Ono što moram reći je da sam jako pozitivan jer sam dobio povratne informacije s terena da jako dobro stojim".

Šef stranke bez komentara

Petek mu kontrira nakon što je zbrojio sve glasove: "Mi smo u zbroju dobili više nego on što znači da se članovi organizacije odlučuju za promjenu." A Dragovan je ironičan i ima poruku za Kolarića: "Moj koncept ujedinjenja, jačanja SDP-a i predizbora nije prošao. Prošao je koncept dr. Kolarića kao kandidata za gradonačelnika. Ja očekujem da on to bude i pobijedi Tomaševića."

Sumnje na nepravilnosti na unutarstranačkim izborima pojavile su se i prije dva mjeseca u Splitu kada se birao predsjednik stranke. A novi predsjednik, Siniša Hajdaš Dončić, na izbore u Zagrebu koji su završili skandalom, tek je poručio da - nema komentara.

