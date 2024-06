TREZORCI / Završio upis trezorskih zapisa: Vrijednost ispod planiranih 900 milijuna eura, iz Fine objasnili zašto

Treći upis trezorskih zapisa koji je počeo prije točno tjedan dana – završio je danas u 11 sati. Iz Fine navode kako je najveći interes za upisom bio u Zagrebu, Splitu i Rijeci, a do petka poslijepodne trezorce je upisalo 25 tisuća građana i to u vrijednosti od gotovo 600 milijuna eura. To je ispod planiranih 900 milijuna eura koliko je država ukupno ponudila građanima i institucionalnim ulagačima. Razlog bi – smatraju iz Fine, mogao biti neradni četvrtak.