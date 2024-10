A ZA SVE KRIVI MEDIJE / Neviđeni gaf DP-ovog zastupnika. Pogledajte kako je nazvao svog kolegu

U Trilju je u jučer nožem napadnut brat DP-ova ministra Ivana Šipića - Zvonimir Šipić. I dok policija još istražuje detalje napada, u Saboru je zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica za sve optužio, kako je rekao: neviđenu političku i medijsku hajku oko nedavnih izjava ministra Šipića. No, u međuvremenu je on napravio neviđeni gaf nazvavši ga - pokojnim. Kako je to izgledalo pogledajte u videu