KAKO TO? / Zašto Turudić nije morao proći novu sigurnosnu provjeru? 'Zanimljivo, u Uskoku...'

Reporterka RTL-a Ivana Ivanda Rožić rekla je da je Ivan Turudić prošao sigurnosnu provjeru zadnji put 2019. godine. "On je tada bio predsjednik zagrebačkog Županijskog suda i ti podaci poslani su sljedećoj najvišoj hijerarhijskoj instanci, ustanovi, a to je Vrhovni sud, jer naravno bilo bi nelogično da su rezultati poslani njemu." Što se tiče provjera, Ivanda Rožić kaže da su to najtemeljitije provjere prvog stupnja. "To znači da se tu provjerava sve, od bankovnih računa, imovine, njega, supruge, djece, gledaju se susjedi, prijatelji, gledaju se kontakti, s kim se najviše družio. A ukoliko postoji neka osoba koja je sumnjiva, onda se posebno baca fokus i na tu osobu. Sve te rezultate SOA je provjerila 2019. godine. Na snazi su još uvijek ti rezultati sigurnosne provjere jer oni traju pet godina i njemu ističe to krajem godine", dodala je te naglasila da što se tiče zakona, ni jedan glavni državni odvjetnik ne mora prolaziti sigurnosnu provjeru iako je Ivan Turudić, kao i svi ostali kandidati, dao svoj potpis da može ako je to potrebno. "Oni to nisu trebali, jer, kažem, nijedan glavni državni odvjetnik nije prošao, a zanimljivo u Uskoku koji je specijalizirano tijelo DORH-a, tamo svi prolaze sigurnosnu provjeru, od svih tužitelja, pa čak i do čistačice", dodala je.