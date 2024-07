UBOJSTVO NA ŽITNJAKU / Zaštitar pucao u muškarca? 'Zatekao ga je u krađi, evo zašto je upotrijebio pištolj'

Policija je objavila detalje jučerašnjeg ubojstva na zagrebačkom Žitnjaku. Jedan ili više počinitelja provalili su u skladište tvrtke i iz njega otuđili industrijsku boju. Nepoznati počinitelj, najvjerojatnije zaštitar, ispalio je nekoliko hitaca, od kojih je jedan pogodio 36-godišnjaka koji je bježao. Član obitelji koji se u tom trenutku nalazio s njim, odvukao ga je u obližnju šumu gdje je preminuo, a počinitelj se udaljio s mjesta događaja. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Uhićen je 47-godišnji muškarac kojeg policija povezuje s ovim kaznenim djelom. 'Prema mojim informacijama, zaštitar je zatekao osobu u krađi i došlo je do pucnjave u kojoj je on upotrijebio pištolj. Najvjerojatnije iz razloga zato što je bio njegov život ugrožen, najvjerojatnije jer je osoba htjela pucati u njega ili nešto sl. Kako je došlo do toga, ne znamo. Činjenica je da zaštitari ne povlače oružje i ne pucaju bez razloga. Nije lako povući okidač i ubiti čovjeka', rekao je Nikola Sraka, tajnik Sindikata zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti.