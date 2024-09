OPASNA RETORIKA / Zapad razbjesnio Putina. Nije se dugo čekalo na prijetnju ruskog vođe: 'Ako je tako donijet ćemo odluke'

Rusija je protjerala navodne britanske špijune iz zemlje, u isto vrijeme kada premijer Velike Britanije odlazi u posjet američkom predsjedniku. Na pomolu je dogovor zapadnih saveznika koji bi uskoro Ukrajincima mogli dopustiti korištenje raketa dugog dometa na ruskom teritoriju. Vladimir Putin je ljut. 'To bi značilo da se zemlje NATO-a, SAD i europske zemlje bore protiv Rusije. A ako je tako, onda ćemo, imajući u vidu promjenu same biti ovog sukoba, donijeti odgovarajuće odluke na temelju prijetnji koje će nam se stvoriti", kazao je ruski predsjednik. Dramatična eskalacija retorike dolazi uslijed sve većeg pritiska na Amerikance zbog raketa dugog dometa. Ključno oružje za Ukrajince. One mogu pogoditi mete i 250 kilometara od mjesta lansiranja, dovoljno su snažne da probiju bunkere i skladišta streljiva i vrlo su precizne. Više donosi Ana Trcol