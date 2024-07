VRHUNAC TOPLINSKOG VALA / Zagrepčani ohladite se na bazenima: Grad časti besplatnim ulazom do nedjelje

Na vrhuncu toplinskog vala Zagrepčane je Grad počastio besplatnim ulazom na šest gradskih bazena do nedjelje. 'Nadamo se da neće doći do nekih ozbiljnijih ozljeda. Pravila bazena su uvijek ista - sprečava se naguravanje, vratolomije da ne dođe do ozljeda, ali s obzirom na pojačan broj nadamo se da će prevencija biti na vrhunskoj razini', kaže Adrijana Nožek, voditeljica Sportskog parka Mladost. No, zbog sportskih natjecanja za vikend, jedina iznimka je bazen Svetice. Na preostalih pet kupači mogu bez brige. Više pogledajte u prilogu Lucije Ptičar