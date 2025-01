JOSIPA LISAC: 'BILO JE LUDO!' / Zagreb ne pamti ovako masovan i ludi doček Nove: 'Nemam riječi, nemam tijela'

Zagreb ne pamti tako masovan i ludi doček na otvorenom. Na glavni trg stigli su iz svih dijelova Hrvatske, pa čak i Argentinci i Korejci. A što ih je privuklo? Minusi i magla sigurno ne! U Novu godinu ušlo se uz zvijezdu stare - Baby Lazanju, a nastupali su i Hiljson Mandela, Miach, Josipa Lisac i Grše. "Ja uopće nisam tu. Nemam riječi, nemam tijela, nemam ništa. Moje srce je puno, ali bilo je puno i prije nego sam došao na pozornicu, ali sad će samo tako ostat. Čekamo 2025. Svim ljudima puno sreće ljubavi i naravno prosperiteta i Božjeg mira", rekao je Hiljson Mandela. Diva hrvatske estrade Josipa Lisac bila je oduševljena: 'Predivni su, prekrasni ljudi! To su moji ljudi koji dolaze, koji zapravo meni također daju snagu i želju da naprosto pa nešto ću naučiti od njih. Oni donose jedan svoj bunt. Ljubav i strast, tako je, glazba, posvećenost! Bilo je ludo i bilo mi je divno'. Da bi ogroman party na otvorenom trajao do dugo u noć pobrinuo se triljski reper Grše. Skakala je i publika do sitnih noćnih sati. U gužvi se bolji pogled tražilo i opasnim penjanjem po skelama. Srećom, najluđa noć je protekla bez ijednog incidenta i intervencije vatrogasaca i policajaca. Hitna pomoć je imala tek nekoliko intervencija zbog alkohola. No, ništa nije pokvarilo nezaboravan provod i dobre želje. Više pogledajte u prilogu