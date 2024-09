OPASNOST NIJE PROŠLA / Vukovar je spreman za vodni val: 'Zategnuli smo kritične točke'

Vodni val prošao je Aljmaš. Kuće na povišenom su sigurne, no one u prvom redu do rijeke su poplavljene. Namirnice se iz automobila prebacuju u čamac pa voze do odsječenih kuća. Nabujali Dunav utjecao je i na rast vodostaja Drave pa se rijeka izlila na svoju lijevu obalu. Naš reporter Bojan Uranjek uživo prati situaciju. Razgovarao je sa Željkom Kovačevićem, rukovoditeljem obrane od poplava za područje istočne Hrvatske