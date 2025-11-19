Idućih dana moglo bi biti jako opasno: 'Posebnu pozornost obratite na ovaj znak'

Svake godine Hrvatske autoceste potroše između 22 tisuće i 25 tisuća tona soli, a u skladištu u Rugvici koje je samo jedno od skladišta se nalazi 1300 tona soli.

U Gorskom kotaru već je zimska idila lagano i tamo su već sve službe u akciji, a koji je plan za ovaj tjedan s obzirom na prognozu, otkrio je Mario Soldan, direktor Sektora za održavanje HAC.

'Početkom tjedna smo već imali snježnih oborina na području Like i Gorskog kotara. Provodili smo aktivnosti, posipanje i čišćenje snijega s kolnika, a kratkoročna, odnosno tjedna prognoza nam najavljuje za petak i nadolazeći vikend i deblji snježni pokrivač u Lici i Gorskom kotaru, a snijeg je moguć i u nizinama. Tako da ćemo sigurno imati dosta posla', rekao je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kada kreće posipanje kolnika?

Ophodnja na temelju dobivene vremenske prognoze i stvarnog stanja stvari i prilika na cesti određuje kad će krenuti preventivno posipanje. 'Uvijek je prije početka padanja snijega nužno ići u preventivno posipanje kolnika da se spriječi nastanak poledice, odnosno da se taj snijeg ne bi ugazio', pojasnio je Soldan.

U objektu solani u Ivanje Rijeci deponirano je oko 1300 tona soli, a Soldan otkriva da za jednu prosječnu zimu na svim dionicama autocesta potrebno oko 26 tisuća tona.

'Posebnu pozornost bi skrenuli vozačima da obrate pozornost na znak A 11. On predstavlja opasnost i mogućnost iznenadnog nastanka poledice na mostovima, vijaduktima nadvožnjacima. On se postavlja od 150 do 250 metara ispred nailaska na određeni objekt ', poručio je Soldan.