FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'IMAT ĆEMO DOSTA POSLA' /

Idućih dana moglo bi biti jako opasno: 'Posebnu pozornost obratite na ovaj znak'

U objektu solani u Ivanje Rijeci deponirano je oko 1300 tona soli, a za jednu prosječnu zimu na svim dionicama autocesta potrebno oko 26 tisuća tona

19.11.2025.
21:49
Boris Mišević
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Svake godine Hrvatske autoceste potroše između 22 tisuće i 25 tisuća tona soli, a u skladištu u Rugvici koje je samo jedno od skladišta se nalazi 1300 tona soli. 

U Gorskom kotaru već je zimska idila lagano i tamo su već sve službe u akciji, a koji je plan za ovaj tjedan s obzirom na prognozu, otkrio je Mario Soldan, direktor Sektora za održavanje HAC. 

'Početkom tjedna smo već imali snježnih oborina na području Like i Gorskog kotara. Provodili smo aktivnosti, posipanje i čišćenje snijega s kolnika, a kratkoročna, odnosno tjedna prognoza nam najavljuje za petak i nadolazeći vikend i deblji snježni pokrivač u Lici i Gorskom kotaru, a snijeg je moguć i u nizinama. Tako da ćemo sigurno imati dosta posla', rekao je.

Kada kreće posipanje kolnika?

Ophodnja na temelju dobivene vremenske prognoze i stvarnog stanja stvari i prilika na cesti određuje kad će krenuti preventivno posipanje. 'Uvijek je prije početka padanja snijega nužno ići u preventivno posipanje kolnika da se spriječi nastanak poledice, odnosno da se taj snijeg ne bi ugazio', pojasnio je Soldan.

U objektu solani u Ivanje Rijeci deponirano je oko 1300 tona soli, a Soldan otkriva da za jednu prosječnu zimu na svim dionicama autocesta potrebno oko 26 tisuća tona.

'Posebnu pozornost bi skrenuli vozačima da obrate pozornost na znak A 11. On predstavlja opasnost i mogućnost iznenadnog nastanka poledice na mostovima, vijaduktima nadvožnjacima. On se postavlja od 150 do 250 metara ispred nailaska na određeni objekt ', poručio je Soldan. 

Hrvatske AutocesteZimski UvjetiSol
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'IMAT ĆEMO DOSTA POSLA' /
Idućih dana moglo bi biti jako opasno: 'Posebnu pozornost obratite na ovaj znak'