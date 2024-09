ZAPELO NA 'OBJAŠNJAVANJU' / Vlada ne odustaje od poreza na nekretnine: 'Bila to vila s bazenom ili kuća iz Juge'

Vlada ne odustaje od poreza na nekretnine. RTL-ova reporterka Katarina Brečić uživo se javila nakon sjednice predsjedništva HDZ-a te izvijestila kako neslužbeno doznaje da se u Vladi bave objašnjavanje što će taj porez značiti. 'Ministar financija Marko Primorac još jednom je HDZ-ovim županima, načelnicima i gradonačelnicima objašnjavao kako će to izgledati, sutra će objasniti i koalicijskim partnerima, a onda i na Gospodarsko-socijalnom vijeću. Velikih izmjena tog poreza nema - on će biti od jednog do 10 eura po kvadratu, neovisno je li to nekretnina iz Jugoslavije ili moderna vila s bazenom. Naime, država nema uvjete raščlaniti ih pa će zato ući u bazu komunalnih naknada, vidjeti tko gdje živi i s kakvim nekretninama raspolaže.' Sam predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković u izjavi novinarima rekao je da Hrvatska ima problem priuštivog stanovanja i da se zato ide na porez na nekretnine. Više pogledajte u videu