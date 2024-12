NIŠTA OD NAGODBE / Viđen kod kafića, ali u sudnicu nije stigao. Odvjetnik Marija Mamića tvrdi: 'Ne osjeća se dobro, viroza...'

Umjesto očekivane nagodbe, odgoda ročišta u suđenju Zdravku Mamiću i ostalima koje se tereti za nezakonito izvlačenje 19 milijuna eura iz Dinama. Nakon što je Mario Mamić priznao kako je s računa podizao novac i veći dio predavao svom ocu Zdravku, danas se očekivala izmijenjena USKOK-ova optužnica i izjašnjavanje optuženika o njoj. Mario Mamić je došao u Osijek, viđen je sa svojim odvjetnikom kod kafića u blizini suda, no u sudnicu nije stigao. "On je probao doći na raspravu ovdje u Osijek, ali ne osjeća se dobro, vjerojatno neka viroza. Mario je bio uredan, svi sudjelujemo u ovom postupku. Do sada je uvijek dolazio, nije ni na koji način opstruirao, tako da, jednostavno nije mogao. Kad mu je bilo i dobro i loše, uredno je dolazio. Danas, evo, nije mogao pristupiti na raspravu. Vidjet ćemo što je, dostavit ćemo dokumentaciju i idući put, ja se nadam, da smo ovdje svi skupa", poručio je Marijev odvjetnik Nikola Mandić