Dobitnica na natječaju Porezne daruje osvojeni novac: 'Baby Lasagna me je inspirirao'

Čak 2858 računa uspio je, navodno, u mjesec dana skupiti Andrej Stephen Horvat. To bi bilo više od 120 računa na dan. S tim je iznosom u prvom krugu nagradnog natječaja Porezne trebao osvojiti 5000 eura. Zapravo, prvo ih je osvojio, pa je porezna nagradu povukla.

"On je isključen zato što je koristio automatizirane podatke i pristupe koji su manipulativni. Predviđeno je u nagradnom natjecanju da se unosi ručno svaki račun putem aplikacije porezna", kazala je Nada Pavlinić, pomoćnica ravnatelja Porezne uprave.

Zato je nova dobitnica svih 2559 računa sama skenirala, upisala i slala. Vesna Tomulić digla je grupu 'Mama iz Rijeke' na noge i za njih se potrudila.

"Kao što je Baby Lasagna koji me inspirirao rekao uvijek postoji netko kome je novac potrebniji nego meni, taj novac će otići potrebitim ženama u grupi", kaže Tomulić.

Što su sve obilazili?

Za tih 5000 eura obilazile su kafiće, restorane, mesnice, dućane, tražile i skupljale račune.

"Neke su slale samo jedan dva računa one koje su one napravile, a neke su bome to shvatile kao svoju misiju maltene išle su po Korzu, po smeću skupljale račune zaista to je sve skupa bilo jedno jako lijepo i veliko iskustvo koje je evo na kraju nagrađeno i baš sam vesela zbog toga", dodala je Tomulić.

Dakle, ni njima nije bio svaki račun osobni, ali prvi je dobitnik koristio račune koji su poslani u sklopu druge nagradne igre, a Porezna to nije povezala. Nakon objave njegova imena kao dobitnika, javljali su se ljudi koji su svoj račun pokušali skenirati, ali aplikacija je odbijala, jer je račun već poslan. I stranica 'Halo, inspektore' upozoravala je na to.

"Porezna uprava će podnijeti kaznene prijave putem Državnog odvjetništva, a isto tako i obavijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka budući da su se neovlašteno koristili podaci bez pristanka", kaže Pavlinić. Tako će umjesto nagrade dobiti kaznenu prijavu, i nije jedini. Sve kojima je Porezna odbila prijavu - pročešljat će jesu li varali. Ako jesu, DORH-u stiže još imena.

Horvat je trenutačno izvan zemlje, niti na mail niti na telefon se ne javlja. Ali prije se javljao medijima i najavljivao protutužbu. "Ako netko nije zadovoljan svojim poretkom ili ako smatra da nisu uzeti neki elementi u obzir da može pokrenuti tužbu", kaže Nada Pavlinić .

Još su 3 nagradna kruga, a iz ovog muljanja obje su strane nešto naučile.