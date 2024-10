ŠOK ZA VOZAČE / Veća cestarina cijele godine: Donosimo nove cijene koje će vas dočekati na naplatnim kućicama

Više nema sezonskog poskupljenja, veću cestarinu plaćat ćemo cijelu godinu. Prema novom cjeniku, vožnju od Zagreba do Karlovca plaćat ćete 2 eura i 80 umjesto 2 i pol. Ako krenete iz Zagreba prema Rijeci, platit ćete 10 eura i 10 centa, a od Zagreba do Splita 26 eura i 40 centa. Od Zagreba do Lipovca cestarina raste na 18 i 60 - euro i 70 centa više. Više donosi Tea Mihanović