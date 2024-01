DONOSIMO DETALJE / Veće plaće, napojnice preko kartice, viša dobna granica za umirovljenje žena: Što nam je donijela 2024. godina?

Ušli smo u godinu promjena. Plaće bi trebale biti veće, a mnogima se mijenjaju planovi za mirovinu! Kuna definitivno odlazi u povijest, a ako nemate gotovine - napojnice ćete ipak moći davati. Do ukupnog godišnjeg iznosa od 3360 eura napojnice će biti oslobođene poreznog tereta, no iznad tog iznosa država će na taj prihod gledati kao na drugi dohodak i zaračunati 20 posto poreza. Dobra je vijest i promjena minimalne plaće. Umjesto dosadašnjih 677 eura iznosit će 840 eura, u bruto iznosu. No uvijek poslije dobre, dolazi i loša vijest. Dobna granica za umirovljenje žena se povećava. Više pogledajte u prilogu Rade Županovića