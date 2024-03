Premijer zadovoljan / Veća plaća za 244 tisuće zaposlenih u državnim i javnim službama. Stižu i uskrsnice

Rastu plaće u državnim i javnim službama. Njihovi su sindikalisti zajedno s ministrom rada Marinom Piletićem u Vladi potpisali Temeljni kolektivni ugovor. Premijer Andrej Plenković ocijenio je kako se time zaokružuje veliki proces reforme sustava plaća u Hrvatskoj te podiže plaća za 244 tisuće zaposlenika i to u prosjeku gotovo 32 %. Zadovoljan on, zadovoljan i sindikat, osim Preporoda koji je za subotu najavio prosvjed. 'Uspjeli smo dogovoriti uskrsnicu koja će biti isplaćena do kraja mjeseca i mi smo kao sindikat policije time zadovoljni', rekao je Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske. Više pogledajte u videu