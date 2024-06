'NIJE ME BILO STRAH' / Vatrogasca Denisa je geler pogodio u eksploziji, sada je stao na noge: 'Sjećam se svega'

Vatrogasac Denis, kojeg je prošlog tjedna teško ozlijedio geler prilikom gašenja požara, uspješno se oporavlja. U posjetu u KB Dubrava bila je i naša ekipa. Prošlog tjedna ozlijeđen je tijekom gašenja požara na kući u Karlovcu. O tom događaju tek skromno kaže: 'Sjećam se svega. O tome ćemo neki drugi put kad bude cijela ekipa tu ne bih samo ja htio biti heroj bilo nas je više tamo'. Dok je gasio požar, dogodila se eksplozija nakon koje ga je pogodio geler. Hitno je prevezen u bolnicu gdje je operiran. 'Ne nije me bilo strah, to je naša svakodnevica, sa svakakvim stvarima se susrećemo. To je bio jedan običan dan', dodaje Denis. Više pogledajte u prilogu Maria Juriča