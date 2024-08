'KATAKLIZMA' / Vatrogasac Josip gasi požar na ljetovanju: 'Već pet godina uniforma ide sa mnom. Moja žena je luda radi toga'

I dalje gori na Makarskoj rivijeri. Najteže je u višim područjima Biokova. Vatrogasci neumorno gase požar, a neki od njih uniformu su ponijeli na godišnji i proveli ga radno. Lakše je ozlijeđeno i nekoliko vatrogasaca. Marko Marušić, vatrogasac DVD-a Brela: 'Požar k'o požar svakih stotinjak metara vidi se neki otvoreni plamen dođe i tako idemo od plamena do plamena i gasimo to'. Na pitanje koliko bi to još dana na ovaj način moglo potrajat, kaže da ako bude ovako mirno vrijeme da bi se to moglo ugasiti za nekoliko dana. Josip Fabijanić, vatrogasac JVP Grada Zagreba: 'Ja sam tu još uvijek na ljetovanju. Evo me! Na ljetovanju, već pet godina svaki put ide uniforma sa mnom. Moja žena je luda radi toga. I tri ili dva tjedna miruje sve i tako sam rekao i ove godine: Dečki kad ja odem za Zagreb bit će sve mirno međutim, evo, nastala je ova kataklizma. Ali, ima, ima tu Boga, riješit ćemo mi to'. Više pogledajte u prilogu Ružice Đukić