očekuju se tisuće ljudi / Užurbano se radi: Sve je spremno za sutrašnju 'borbu za slobodu' na Markovu trgu

Lijeva oporba zove na izbore, ali i na Markov trg. Sutra očekuju tisuće ljudi na prosvjedu protiv HDZ-a! Za vladajuće to je predizborni skup. Dvije su večeri trajale radionice izrade transparenata u stranci Možemo!. Ideje su stizale od članova, a volonteri su ih pretvarali u "opremu za prosvjed". "Na kraju su nam i građani pisali poruke tipa jooj ja sam u Čakovcu primjerice, ne mogu doći, ali molim vas napišite im to i to", rekao je Gordan Bosanac. Slična slika u SDP-u, ali i ostalim stožerima. Volontera je, tvrde, bilo za sve što je trebalo organizirati i za sutra su - spremni. "Sutra će Markov trg postati mjesto borbe za slobodu, ali i još više od toga jer ovi izbori na žalost više nisu izbori u demokraciji nego su postali izbori za demokraciju", rekao je Peđa Grbin. Okupljanje je najkasnije u 10:30, prosvjed počinje u 11. Iz cijele Hrvatske stiže 20-ak autobusa. Plan je da se svi iskrcaju kod Europskog trga, a od tamo krenu pješice. Na to pozivaju i građane Zagreba, jer očekuju gužvu. Dvije su rute za prolaz, a usmjeravat će ih zaštitari. Prosvjednici mole da Kamenita vrata ostanu prohodna jer su u dogovoru s policijom taj put prepustili stanarima i osobama s invaliditetom. "Ovo je bio jedan od možda i rijetkih glatkih primjera suradnje ovako velikog broja stranaka. Ako vam tako dobro ide je li ovo onda koalicija za sljedeće izbore? Ne pričamo o tome", rekla je Benčić. Iako oni još neće o izborima, za vladajuće je sutrašnji prosvjed upravo to - predizborni skup. "Okupili smo se oko minimalnog zajedničkog nazivnika a to je smjena HDZ-a", rekla je Peović. "Ovo je prosvjed koji su organizirale neke političke stranke ali je prosvjed koji pripada svima nama", rekla je Dalija Orešković. Više pogledajte u prilogu Petre Mlačić Vučemilović - Jurić