Bablje ljeto, ali ne zadugo. Stiže jaka promjena, a evo kada će biti najgore

Nakon više od tjedan dana oblaka, kiše, pljuskova, nevremena, ciklonalni sustav odmiče dalje na jug i konačno se raspada. Nalazit ćemo se idućih nekoliko dana u anticiklonalnom polju. Slijedi nam jedan miran jesenski vikend.

Subotnje prijepodne će gotovo posvuda biti sunčano ili potpuno vedro. Samo na krajnjem jugu Dalmacije može biti još malo kiše ili ponekog pljuska. Uz takvo vrijeme, slijedi i svježije jutro nego danas, uz svega 10-ak stupnjeva na kopnu. Uz mjestimičnu maglu po kotlinama, uz rijeke i u gorju je moguće i koji stupanj niže. Uz umjerenu do jaku buru na Jadranu, a pod Velebitom i s olujnim udarima uz 16 do 18 Celzija, bit će i prohladno. U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj će popodne biti sunčano uz malo oblaka lijepog vremena. Bit će još malo toplije nego danas uz najvišu temperaturu od 23 do 25 Celzija. Vjetra gotovo da i neće biti pa će na suncu biti ugodno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Slavoniji, Baranji i Srijemu subotnje popodne bit će sunčano, gotovo i potpuno vedro. Pravi ugodni jesenski dan uz dva, tri stupnja toplije nego danas. Puhat će slab istočni vjetar.. U Dalmaciji i njezinoj unutrašnjosti će drugi dio dana biti pretežno sunčano, u većini područja i potpuno vedro, samo bi na krajnjem jugu moglo biti iz prolazno povećane naoblake i ponekog izoliranog pljuska. Uz uglavnom slab do umjeren sjeverozapadnjak ili vjetar s mora i 25 do 27 Celzija ugodno toplo.

Sjeverni Jadran očekuje također jedno toplo popodne, osobito nakon smirivanja bure. Bit će sunčano, samo uz nešto visokih prozirnih oblaka. S druge strane Velebita – stvarat će se više grudastih oblaka, ali ostaje suho i svježe, uz svega 17 do 20 Celzija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA

Vikend će dakle na kopnu biti idealan za boravak na otvorenome nakon svježeg i maglovitog jutra. Ponedjeljak još uglavnom sunčan, ali sve neugodniji uz jačanje južine. Vrijeme se opet kvari, u noći na utorak stiže kiša, lokalno će je biti i u srijedu, alI će na Jadranu biti izraženija, često u obliku pljuskova s grmljavinom. Utorak će biti najoblačniji i najkišovitiji dan idućeg tjedna, iako se čini da će pljuskova biti gotovo svakodnevno. U nedjelju popodne će puhati uglavnom slab jugozapadnjak, a potom umjereno do jako jugo, koje će prema kraju tjedna jačati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa