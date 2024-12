Umirovljenici iz domova za starije podijelili lekciju o skromnosti

U Domu za starije na Ksaveru dočekali su nas rasplesani Rozarija i Stanko. Godine prolaze, ali osmijeh na licu korisnika doma - ostaje. Da bi bio još i veći, ovih blagdana, potrebno je tako malo.

Nabrajaju nam svoje simbolične želje. Tako Rozarija Ocelić kaže: "Pa dobro ajde može Merci čokolada", Ante Škember dodaje kako njega samo knjige vesele, dok Ljudmila Palčić želi pogledati neki romantičan film: "Bilo bi lijepo da mi se neka ulaznica pokloni, kino bi recimo radije od kazališta, da malo izađem, malo se proveselim i to je to. Skromno".

Jer takvi su oni. Skromni i jednostavni. Svjesni što je u životu zapravo važno.

Korisnica doma Vlasta Tomek ovih blagdana želi samo jedno: "Da budemo zdravi i suprug i ja, da možemo donekle hodati i družiti se, to mi je najvažnije". I Barica Jović se slaže: "Imam sve što mi treba, samo da sam zdrava. I da su djeca ok".

Koncerti, putopisne prezentacije, slavlja rođendana. Veselja u domu ima napretek, ali hrvatske mirovine i nisu neka sreća.

Rozarija s početka priče opisuje uvjete života umirovljenika: "Onoliko koliko imam, imam. 615 imam mirovinu, s njom raspolažem, a ako mi nešto treba, moja djeca to znaju, pošalju mi".

Dok Ljudmila dodaje kako je, za one koji nemaju nikoga da ih se sjeti za blagdane jako teško: "Ako nemaju djece i veće mirovine, vjerujte mi jako teško".

Samo da je pjesme i plesa

Ali vremena za žaljenje nema! Samo za pjesmu i ples.

Rozarija nam govori svoj životni moto: "Tugu sa strane, a veselje naprijed! To je najljepše u životu"!

Korisnik doma Stanko Soldo se nadovezuje: "Ne volim neveselo društvo! Nekad budem neveseo, ali onda kad zaključim da se nešto ne može to vratiti, onda se pomirim s time".

Ni romantike ni zavođenja ovdje ne nedostaje pa je Ante Škember napisao i knjigu Ljubav u doba korone - po istinitom događaju, dakako.

Opisuje nam svoj roman o neuzvraćenoj ljubavi u Domu na Ksaveru: "On je nju nudio bombonima, gemištima, nosili smo joj voće na kat gdje je ona stanovala. On jednostavno nije mogao pojmiti da ljubav može biti neuzvraćena. Volio ju je do odlaska s ovog svijeta".

I zato najpopularniji plesač Doma na Ksaveru - Stanko s početka priče - ima poruku za sve one koji pred sobom imaju još puno blagdana - i vremena za posložiti prioritete: "Da budu društveni, iskreni i dobri jedni prema drugima".

Pa smo se sa Stankom odlučili zaplesati i mi - jer materijalne stvari se zaborave, ali uspomene i doživljaji poput ovog ostaju uvijek.