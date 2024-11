Gotovo je nemoguće doći do termina u uljarama. Hoće li cijene maslinovog ulja još rasti?

Sezona berbe maslina se odavno zahuktala, a trenutno je gotovo nemoguće doći do termina za preradu maslina u uljarama. Ovaj se produženi vikend smatra udarnim kada će najviše obitelji obrati svoje masline. Naša ekipa obišla ih je u polju kraj Zemunika. Sunčani jesenski dan idealno je poslužio berače maslina u špici berbe kada se više nema što čekati. Masline su većinom dozrele i dalje bi bilo riskantno odgađati berbu.

"Ja sam tu iz Zemunika, ali inače živim u Rijeci, pa to izletnički rješavamo. Mi spadamo u te koji dođu udarnički onako dva-tri dana. Najviše dana provedemo tu moj šurjak/šogor i ja. Danas su uspjeli doći sin i nevjesta i unuk Vito" kaže Božo Perić ponosan na svoj dobro održavani maslinik u kojemu su 20-godišnje masline različitih sorti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U berbi je svaki par ruku dragocjen, pa se trudi i 11-godišnji dječak. "Volim biti ovdje s obitelji, fora mi je brati masline. Dobro mi ide", kaže spremno Vito.

Bere se tresačima ili rukama, ali i uz pomoć maslinarskih grabljica kakve koristi i Vitina majka. "Ne smatram ovo obavezom, uživam brati, relaksiram se među maslinama. Upijaš malo života po ovako lijepom suncu, a kasnije uživaš u maslinovu ulju", dodaje Altea Perić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njezinog supruga Mateja je dopao najzahtjevniji zadatak. On je taj koji obavlja "visinske radove" jer se u krošnje obično šalju mlađi. "Malo me je strah, ali više volim maslinovo ulje. Tako da to je poticaj dovoljan i vrijedi rizika", smije se iz krošnje Matej koji se penjao po maslinama i dok su bile manje. "Bile su i tanje, pa sam uspio. Bio sam malo i lakši, a sad su ojačale i one i ja, pratimo se", dodaje.

Važno zaduženje je i priprema marende i ručka u polju jer bio gubitak vremena odlaziti kući, pa se toga hvataju Božo i šogor. Loži se vatra u priručnom poljskom roštilju i soli se meso. "Roštiljat ćemo kad napravimo još malo posla i onda se nastavlja. Dok je sunce moramo brati", kaže Božo i šali se da će ručak biti kad se već berbom dobrano zasluži.

U susjednom masliniku je u berbi i cijela šira obitelj Ražov iz Zemunika. Vlasnik maslinika kaže kako je svaka godina različita po urodu. Ove je godine plod u razvoju najprije ugrozila dugotrajna suša, a onda su ga kiše pred berbu napunile vodom, pa je manji randman ulja.

"Prije tri godine sam imao dvije tone, prošle godine smo imali 220 kila i sad ove godine isto računam da će biti negdi oko dvi tone. Urod ne može biti bolji, mislim maksimalan, ali što se tiče ulja, tu je baš ono slabo. Negdje oko 10 posto se kreće maksimum, a drugih godina je bilo i po 20, 22 posto", kaže Nediljko Ražov koji ima oko 60 stabala maslina različitih sorti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U berbi je Nediljko okružen djecom i unucima koji od malih nogu imaju naviku rano dolaziti u maslinik i odlaziti sa zalaskom sunca.

"U 7 i po krenemo iz Zadra i nalazimo se tu. Oko 10 je marenda i onda beremo sve do mraka. Marenda je za mene najbolji dio. Uzmemo svinjetine, kolača, babini kolači… To nitko ne može nadmašiti", kaže Nediljkov 17-godišnji unuk Adrian Zdravković koji je s majkom došao iz Zadra, a na pitanje je li mu ljepše u školi ili u maslinama, spremno odgovara: "Sigurno u maslinama, bolja je marenda".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za maslinare se tako jedan važan i zahtjevan godišnji posao uz lijepo vrijeme, pun stol i druženje cijele obitelji pretvori u izlet kakav se zauvijek pamti.