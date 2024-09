Učenici u Dugom Selu još uvijek strahuju na putu do škole. Roditelji bijesni: 'Djeca nisu sigurna'

Nova školska godina donijela je nove brige roditeljima i učenicima u Dugom Selu. Gotovo četiri mjeseca nakon tragične prometne nesreće u kojoj je, pri povratku iz škole, djevojčica smrtno stradala, roditelji su bijesni.

Dok ponavlja gradivo za sutrašnju nastavu, Leona razmišlja i o sigurnosti pri odlasku u školu: "Mene do škole voze mama i tata i najviše me zabrinjava da moje prijateljice ne stradaju jer idu same u školu različitim ulicama." Prije gotovo četiri mjeseca Dugo Selo je šokirala stravična prometna nesreća u kojoj poginula djevojčica dok se vraćala iz škole. To je diglo na noge sve roditelje koji su prosvjedom tražili veću sigurnost. No, Ivan Gavran se osjeća prevareno. "Ništa nije napravljeno. Djeca i dalje nisu sigurna, neadekvatna rasvjeta, nogostupi nisu sigurni za školarce", govori Gavran.

Vraćen je autobus koji djecu vozi u školu. Na početku školske godine blizu zgrade je bila i policijska patrola. Ali, put do škole je pun strepnje tvrde roditelji. "Prvo moraju po kanalu hodati do privremenog autobusa gdje je autobusna stanica dva metra sa metar, samo komad betona. Kiša, pljusak oni su mokri. Kasne na nastavu jer imaju privremeno jedan autobus. Katastrofa", dodaje Gavran.

"Počekom školske godine uputili dodatan dopis gradu i županiji pozivajući ih da se aktivnije uključe u rješavanje ovih pitanja, očekivali smo da se ova horizontalna signalizacija poboljša, uspornik ili kamera oko škole postavi, ali to se nije dogodilo", govori Marija Čakarić Bjelobrk iz građanske inicijative "Dugo Selo za sigurnost djece u prometu".

Gradonačelnik Dugog Sela pred kamere nije htio. Poručuje tek da su prijevoz autobusom i cesta u nadležnosti županije. I tvrdi - sigurnost je osigurana. Iz županije poručuju - moguće je uvođenje još jednog autobusa. "Dali smo izraditi prometnu studiju koja bi trebala biti gotova krajem 11. mjeseca koja će pokazati koji su problemi u krugu od tri kilometra od ove dvije osnovne škole kako bi sigurnost naših najmlađih sugrađana bila na još jednoj većoj razini", rekao je Ervin Kolarec, zamjenik župana Zagrebačke županije.

A to je ipak najvažnije - siguran dolazak i odlazak iz škole za svu djecu Dugog Sela.

