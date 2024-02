MEGADANCE PARTY / U zagrebačkoj Areni večeras najveća diskoteka u zemlji! Colonia najavila i trećeg člana na pozornici!

Ljubitelji zlatne ere hrvatske plesne glazbe došli su na svoje! U Areni je počeo spektakl - Mega dance party! Dvadeset domaćih glazbenih zvijezda iz ere osamdesetih do danas pjevaju uživo za tisuće posjetitelja a svi koji ne mogu do Arene - s pomoću QR koda na ekranu mogu pratiti prijenos Mega Dance Partyja na našoj platformi Voyo. Alka Vuica, Colonia, ET, Ella, Ilan Kabiljo, Sandi, Senna M i drugi izvodit će najveće hitove. Prisjetit će se i glazbenika koji nisu više s nama - Kasandre, Dina Dvornika, Čubija, Olivera, Massima, Jasmina Stavrosa i Jurice Popovića. Želja je oživjeti klupsku atmosferu kakva je vladala 90-ih godina. Uživo se iz najveće diskoteke u zemlji javila naša reporterka Ida Hamera. Cijelo javljanje pogledajte u videu