TEMA: IZBORNI PROGRAM / U tijeku sjednica Predsjedništva SDP-a: 'Liste nisu dogovorene, pred njima je još puno posla'

Prije nešto više od sat vremena počela je sjednica Predsjedništva SDP-a, a reporterka Petra Mlačić Vučemilović prati je uživo. "Nisu dogovorene liste, zapravo to ni nije bila tema ovog današnjeg predsjedništva. Nije došlo svih 18 članova već su se neki uključili online. Današnja tema je izborni program, to znači da Peđa Grbin pojašnjava program, oni će se svi oko njega složiti, a u subotu će ga tek utvrditi. Još je puno posla ispred SDP-a u ovim danima. Svaki dan se Grbin nalazi pojedinačno s nekim članovima koalicije, strankama. Ima težak posao i mora se dogovoriti s njih 10 o mjestima na listama. Naravno da sve stranke žele što bolju poziciju. Sutra je trebao biti završni sastanak svih članova koalicije, međutim odgodili su ga za četvrtak što znači da tu još nema dogovora", rekla je reporterka. "S puno se ljudi razgovara. Neke su stvari sigurne. Peđa Grbin će nositi listu u Rijeci i Istri, druga će biti Mirela Ahmetović, treći Komadina. Neke stvari koje su izlazile u medije nisu istine. Pričalo se da bi Dalija Orešković mogla dobiti priliku nositi listu u I. izbornoj jedinici. Ali, po svemu sudeći to nije tako. Listu će nositi Arsen Bauk, ali Grbin ima još jako puno posla", dodala je. Cijelo javljanje pogledajte u nastavku