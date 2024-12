Učitelji i nastavnici izlaze na ulicu: 'Vidimo novaca ima za sve, a za nas nema'

Transparenti su spremni. Učitelji i nastavnici u subotu izlaze na ulicu.

"Vidimo novca ima za sve i za svašta, a kad treba izdvojiti za one koji obrazuju buduće naraštaje, pa i buduće ministre, onda za nas novca nema. Ako želite bolji sustav, onda i učitelji moraju biti zadovoljni i plaćeni za svoj rad", rekla je nastavnica informatike Biljana Pavelić.

Adventski prosvjed na Trgu bana Jelačića organiziraju tri obrazovna sindikata. Nezadovoljni su koeficijentima i najavljenom uredbom o ocjenjivanju zaposlenika.

"Nije nam jasno kako bi to trebalo funkcionirati. Kako će jedan nastavnik matematike ocjenjivati rad jedne spremačice ili tajnice škole. To će dovesti do narušavanja međuljudskih odnosa. Što se tiče koeficijenta, taj posao nije gotov, treba ih redefinirati jer koeficijenti određuju koliko vas država i društvo cijeni", kaže predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija.

'Ne idemo ispod naših zahtjeva'

Uz njih nije Sindikat hrvatskih učitelja.

"Kao najveći sindikat nikad nismo podržavali niti ćemo ikada podržavati populizam i sakupljanje jeftinih bodova", kaže glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan.

Oko prosvjeda jedinstva nema, ali kada je riječ o pregovorima za rast osnovice plaće i drugih materijalnih prava, svi obrazovni ali i drugi sindikati javnih službi, su složni.

"Ne idemo nikako ispod zahtjeva koje smo dali prošlog puta, nakon idućeg sastanka ponuda Vlade kakva god da bila ide na referendum i konačnu odluku daju članovi. Ako članovi kažu ne, to automatski znači štrajk. Situacije je vrlo ozbiljna", dodaje Tuškan.

"Nama je i dalje opcije, ako ne dođe do korekcija ponude koju smo dobili od Vlade da ulazimo u spor, postupak mirenja i ono što smo najavili štrajk", kaže predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak.

Vlada dala svoju ponudu

Prije tjedan dana Vlada je dala ponudu za rast osnovice plaće od 2 posto u ožujku i 2 posto u rujnu. Sindikati su umjesto 10 posto tražili 4 posto od siječnja i još toliko od travnja.

"Iako Vlada govori da će inflacija biti 2,7 % mi je ne gledamo tako u prosjeku kako je statistički prikazana nego u iznosu kojeg naši radnici potroše u dućanima. Prehrambeni proizvodi su daleko više poskupili nego što je ponuda Vlade", dodaje Topolnjak.

Snizili su zahtjeve i kada je riječ o naknadi za topli obrok i dodatku za noćni rad.

"Smatramo da noćni rad mora biti plaćen najmanje koliko i rad nedjeljom. Mi smo tražili 55 posto i sada smo to spustili na 50 posto. Nažalost topli obrok je nekako zapeo. U našoj struci u zdravstvu je to također važno jer mi radimo 24 sata i smatramo da imamo pravo dobiti jedan sendvič", kaže predsjednica Glavnog Vijeća Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Anica Prašnjak.

Iz Ministarstva rada poručuju - plaće su ove godine u javnim i državnim službama rasle oko 30 posto što je najveće povećanje dosad. Četvrti put za pregovarački stol predstavnici Vlade i sindikata sjest će u ponedjeljak.