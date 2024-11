Manje je od 60 dana do početka Svjetskog rukometnog prvenstva u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj, a u novom nastavku naše rubrike Izvan terena upoznajte Marija Šoštarića koji nam je otkrio zašto je slovenski nacionalni dres bez razmišljanja zamijenio hrvatskim, što očekuje od prvenstva i kakav je život u mađarskom Szegedu, gdje živi i igra.

"U tome sam se našao, to je jedina stvar koja me zanimala cijeli moj život. Isto tako sam mami doma rekao, mama ja ću biti rukometaš, u školi, kad smo pisali zadaće, ja sam to napisao. Meni je u glavi bio samo rukomet", priznaje Šoštarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S rukometom je fasciniran od prvog razreda osnovne škole. Danas ima 31 godinu i igra na poziciji desnog krila.

Rođen je u Sloveniji, djetinjstvo je proveo u Velenju, a roditelji su mu iz okolice Slunja. Osam godina bio je član slovenske reprezentacije, a onda je prije nešto više od godinu dana ostvario svoj san i zaigrao za Hrvatsku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nikad neću zaboraviti poziv u reprezentaciju'

"Nikad neću zaboraviti dan kad sam dobio poziv za hrvatsku reprezentaciju, to je bilo nakon prvenstva u Mađarskoj, nije mi bio poznat broj, a druge strane bio je gospodin Horvat i pitao me - Mario, imaš li želju igrat za Hrvatsku? Osmijeh je bio od uha do uha, odmah sam potvrdio, tako je krenula moja priča", prisjeća se Šoštarić, koji osim za hrvatsku reprezentaciju igra i za mađarski Pick Szeged.

Viceva o Slovencima se u svlačionici nije saslušao, kolege iz reprezentacije su ga odmah prihvatili.

"Jako mi je bilo drago da sam došao. Tu mi je dosta pomogao i kapetan Domagoj Duvnjak koji je na prvom sastanku rekao - Mario dobrodošao", otkrio nam je.

A priznao nam je da dečki iz reprezentacije imaju zajedničku grupu za koju je odgovoran ni manje ni više nego Marin Šipić. "On je taj organizator, koji je i admin te grupe. U toj grupi su i šale, ajme, ali i neke ozbiljne teme", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šoštarića smo posjetili u mađarskom Szegedu gdje igra dugih devet godina i gdje je postao stranac s najdužim stažom. S itekako uspješnim klubom Pick Szeged ugovor je produžio na dodatne tri godine, a on je sam u top formi.

"Kad se sve posloži kako treba, onda se to vidi na terenu. Stvarno sam prezadovoljan, sve je super, nadam se samo da ostanem zdrav i da to što duže traje", ističe perspektivni rukometaš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegove suigrače pitali smo što misle o Mariju, a oni su nam otkrili zanimljive detalje o njemu.

Na terenu učinkovit, izvan njega obiteljski čovjek

"Znam da ne voli igrati igrice. Voli piti kave, kafanski čovjek", "otkucao" ga je suigrač Borut Mačkovšek koji igra za slovensku reprezentaciju. U slobodno vrijeme, kaže, pričaju na slovenskom. "Iako su njegovu roditelji Hrvati, za mene je on Slovenac", tvrdi Mačkovšek.

Austrijski reprezentativac Sebastian Frimmel je Šoštarića sreo na Krku tijekom odmora. "Svako je ljeto tamo", kaže.

Na rukometnom terenu je učinkovit, samouvjeren, i u izvrsnoj formi. No izvan njega Mario Šoštarić je miran, staložen, obiteljski čovjek.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Szegedu mu je lijepo, a i njegova su djeca tamo našla prijatelje - što Mađare, što iz drugih država. "Kći ide u mađarsku školu. Učiteljica je još u vrtiću rekla da se ne primijeti da je bila strankinja", poručuje Šoštarić, no priznaje da obitelj propušta puno toga.

"Supruga je magistrica farmacije, no ovdje ne radi. Jednostavno jezik je pretežak, ona propušta neku svoju karijeru zbog mene. I djeca su se morala naviknuti na život u tuđoj zemlji, koju su sad normalno prihvatili za svoju", priznaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obitelj će ga sigurno bodriti s tribina zagrebačke arene - 14. siječnja počinje Svjetsko rukometno prvenstvo. Za Marija je to prvenstvo od kojeg puno očekuje.

"Jedva čekam da krene, prvenstvo doma, pred punom publikom, puna arena, što više može rukometaš, sportaš poželjeti. Uz pomoć domaće publike i svih oko nas, mislim da smo mi spremni imamo dobru ekipu, je mlada ekipa, ali željna dokazivanja", najavljuje Šoštarić rukometni početak godine.

S kojom planira dati sve od sebe - u siječnju, na domaćem terenu, pred domaćom publikom - za Hrvatsku.