ČUDO U POJASU GAZE / U Rafahu joj poginuli sestra i otac, majka umrla na porodu: 'Tresle su nam se ruke dok smo joj pisali ime'

Tragedijama u Pojasu Gaze nema kraja, ali jedna dobra vijest je da su liječnici carskim rezom uspjeli spasiti djevojčicu, dok majka nažalost nije preživjela. U napadu na Rafah poginuli su i otac i starija sestra. S manje od kilogram i pol, te 30 tjedana starosti djevojčica je smještena u inkubator i ima blage probleme s disanjem. U bolnici će ostati tri do četiri tjedna, a kada se oporavi, o njoj će se vjerojatno brinuti baka i djed. Do sada je u Pojasu Gaze poginulo više od 34 tisuće ljudi. Rami al Sheikh, ujak novorođenčeta rekao je da je cijela obitelj stradala, da je preživjela jedino djevojčica: 'Starija ju je sestra htjela nazvati Rouh, što na arapskom znači duša, ali ni nje više nema. Preostaje mi samo Allah, on upravlja svime!'. Mohammed Salama, voditelj odjela za intenzivnu njegu novorođenčadi u bolnici Al-Emirati u Rafahu, rekao je da su joj morali odmah dati ime: 'Beba mučenica. To je teška i tragična riječ. Ruke su nam se tresle dok smo joj pisali ime. Teško je.' Nevjerojatno priču o preživjeloj djevojčici pogledajte u videu