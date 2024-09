SVAĐE, OPTUŽBE I UVREDE / U obračunu Turudića i Grmoje izgubila se jedna stvar. Na piku mu je bila cijela oporba

Trebala je to biti ozbiljna rasprava o curenju informacija, no Odbor za pravosuđe pretvorio se u sve samo ne to. Svađe, optužbe i uvrede nizale su se između glavnog državnog odvjetnika Turudića i Mostova Grmoje te oporbenih zastupnika. U svađama se izgubilo da Turudić tvrdi da ne zna ništa o curenju informacija vezanih uz uhićene HDZ-ovce Škorića i Šarića. Na piku mu je bila cijela oporba. O raspravi s malo odgovora - jesu li uhićeni HDZ-ovci znali što im slijedi - Katarina Brečić.