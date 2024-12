GRAĐANI OKRENULI LEĐA / Jakovina i Žižić o niskoj izlaznosti: 'Stvori se veliki 'hajp', a onda vidimo...'

Četvorica izabranih predsjednika i jedna predsjednica do sada su ispisali hrvatsku povijest. O ostavštini hrvatskih predsjednika govorili su povjesničar Tvrtko Jakovina s Filozofskog fakulteta i politolog Jakov Žižić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Gosti su se složili da predsjednik Republike i dalje ima veliku simboliku, ali to ne prate njegove ovlasti koje su se smanjivale uvođenjem parlamentarnog sustava. Hoće li Hrvatska ikada imati izlaznost od 40 posto kao 2005. godine, Jakovina ističe: 'U teškim vremenima će možda imati veću izlaznost, ovo očito nisu tako teška vremena, a možda ni takvi kandidati koji su ih mogli povući na birališta'. 'U drugog krugu će biti veća izlaznost. Možda ovo sugerira da slabi zanimanje građana za predsjedničke izbore bez obzira na to što je ljudima to i dalje simboličko važna institucija', rekao je Žižić. Više pogledajte u prilogu