ODGOVOR MILANOVIĆU / Turudić za RTL Danas potvrdio tri sastanka s Mamićem! Ali ne razmišlja o povlačenju

Nova politička kriza! Predsjednik republike Zoran Milanović na izvanrednoj konferenciji za medije je, uz ostalo, iznio detalje o tajnim, noćnim sastancima Ivana Turudića i Zdravka Mamića. Bilo je to 2015., kada je upravo Milanović bio premijer, a sve, kaže, stoji u dokumentima SOA-e. To je, tvrdi, ovoga tjedna od SOA-e dobio i premijer Plenković. No, Milanović je siguran - izbori su pred vratima pa vladajući što prije žele na čelo DORH-a imenovati svog čovjeka koji je, kaže, duboko kompromitiran. Traži sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Cijelu priču prati RTL-ova reporterka Ana Mlinarić koja se uživo javila s Markovog trga i otkrila što na sve kaže sam Turudić. "Kaže da se neće povući i da očekuje glasanje u srijedu. A priznaje tri susreta s Mamićem 2015. godine. Nikad nije tajio svoje poznanstvo s njim", poručila je RTL-ova reporterka. Više pogledajte u video prilogu.