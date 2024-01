vladin kandidat / Turudić novi državni odvjetnik: On je prvi koji je u zadnjih dvadesetak godina izabran na tu funkciju, a da je izvan sustava

Vladin kandidat za šefa DORH-a je Ivan Turudić. U manje od 24 sata od predstavljanja programa, premijer je objavio da u Sabor dolaze s jednoglasno usvojenim prijedlogom. Pred središtem DORH-a je reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić s informacijama kada bi Turudić mogao preuzeti Državno odvjetništvo i koji će biti prvi potezi novog državnog odvjetnika. "Zlati Hrvoj Šipek mandat istječe u svibnju, no naravno, može tražiti svoje razrješenje i ranije. Zasad nema naznaka da bi se takvo što moglo dogoditi. Naravno, sudac Ivan Turudić i dalje aktualni sudac Visokog kaznenog suda. On će isto trebati u nekom trenutku zatražiti razrješenje svoje sudačke dužnosti i to od strane Državnog sudbenog vijeća. No, to je procedura koja se vrlo brzo može riješiti. Što se tiče daljnje procedure, dakle vrlo vjerojatno već sljedeći tjedan glasovat će se o Vladinom izboru za kandidata glavnog državnog odvjetnika. O Ivanu Turudiću u Saboru za to nije potrebno 76 ruku, već je bitno jeda se njega izabere običnom, da tako kažem većinom, odnosno od svih prisutnih saborskih zastupnika. Većina, ukoliko ga izglasa, a vrlo vjerojatno će se to dogoditi s obzirom da je riječ o kandidatu kojeg je Vlada predložila. Znamo da Vlada ima većinu tako da ni tu ne bi trebalo biti ništa sporno. Ono što je zanimljivo je to da je Ivan Turudić prvi je u zadnjih dvadesetak, ako ne i više godina čovjek koji je izabran na tu funkciju da je izvan sustava. Jer nakon Mladena Bajića svi glavni državni odvjetnici su bili izabrani iz sustava. To su bili mahom savjetnici ili zamjenici glavnog državnog odvjetnika. Ljudi, svakako, koji su bili unutar Državnog odvjetništva. No, prije Mladena Bajića bilo je slučajeva kada su bili ljudi izvan sustava. Dovoljno je samo sjetiti se, primjerice, Radovana Ostavinskog, bivšeg suca ili Željka Olujića, koji je bio odvjetnik i sada poznati odvjetnik, tako da se sada samo vraćamo u ono razdoblje prije 2002. godine, kada se biralo ljude izvan sustava", kazala je reporterka Ivanda Rožić