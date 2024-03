'ON JE FANTASTIČAN' / Trump ugostio Orbana: 'Ne postoji nitko tko je bolji, pametniji ili bolji vođa od njega'

Dogodio se susret od kojeg mnogi strepe. U privatnoj rezidenciji bivši američki predsjednik koji želi ponovno u Bijelu kuću ugostio je mađarskog premijera Orbana. Uslijedila je žestoka kritika prvog čovjeka Amerike. "Predsjednik Trump bio je predsjednik mira. Izazivao je poštovanje u svijetu i tako stvorio uvjete za mir. Tijekom njegova predsjednikovanja vladao je mir na Bliskom istoku i mir u Ukrajini. Danas ne bi bilo rata da je on predsjednik Sjedinjenih Država. Složili smo se da će biti mira kada budu postojali svjetski lideri koji žele mir", rekao je Viktor Orban. Ljubav Orbana i Trumpa nije nova, ali cvate u vrijeme kada Orban, zbog svoje unutarnje i vanjske politike, postaje sve usamljeniji na europskoj sceni. A čini se da je mađarski premijer oprostio bivšem američkom predsjedniku što ga je prošle godine nazvao vođom Turske. Možda jer je u međuvremenu naučio funkciju europskog saveznika. "Ostali smo u kontaktu. Ne postoji nitko tko je bolji, pametniji ili bolji vođa od Viktora Orbana. On je fantastičan. On je premijer Mađarske i radi sjajan posao", istaknuo je Trump. U isto vrijeme američki predsjednik Joe Biden poručuje da se Trump sastaje s čovjekom koji je otvoreno rekao da želi diktaturu. U jeku američke predizborne kampanje situacija u Europi se nameće kao važno pitanje. Više pogledajte u prilogu Ane Trcol