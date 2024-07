Velikom svečanošću u Parizu su jučer otvorene Olimpijske igre na kojima nastupaju brojni hrvatski sportašu. Ceremoniju otvaranja i naše sportaše došli su podržati brojni političari među kojima bivša predsjednica Kolinda Grabar- Kitarović, premijer Andrej Plenković i ministar sporta i turizma Tonči Glavina s kojim je uživo razgovarala naša reporterka Ines Goda Forjan.

Koji su vaši dojmovi i kako ste doživjeli ovu spektakularnu i nikad viđenu ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara ovdje u Parizu?

"Po mnogo čemu jedinstvena, Francuzi su se doista potrudili da prikažu svoj jedinstveni doprinos kroz povijest i sportu i kulturi i to su kroz jednu jako dugu ceremoniju i prikazali. U tom smislu vjerujem da su postigli cilj i ostvarili dojam jednog zaista spektakularnog otvaranja Olimpijskih igara.

U ta četiri sata vidjeli smo dosita svašta, danas se puno analiziraju pojedini segmenti pa tako i ona parodija na Posljednju večeru koliko je vas to osobno pogodilo, razljutilo?

"Jako mi je zasmetalo, ta asocijacija je bila u potpunosti neprimjerena, nepotrebna i pretjerana zato što sam kršćanin i vjerujem da svi mi koji slično razmišljamo smo to doživjeli na jednak način. Možda je to bio nekakav pokušaj da time stvore dodatno neki dojam skandaloznosti ne bi li s time povećali dojam, ali potpuno pretjerano i neprimjereno."

Mnogi diljem Europe posebno desnica sada osuđuju taj potez kako se Hrvatska tu ponijela? Jeste li protestirali, hoćete li išta učiniti i reći Francuzima?

"Pa evo ne znam ja sam cijeli dan ovdje sa sportašima. Uistinu ne znam što se sve skupa događa ni kod nas, ni po Europi, ali vjerujem da će se svi očitovati na način kako smatraju da je najprikladnije. Ipak, mislim da nam fokus ovdje treba biti na sportašima i zato i smatram da je to sve bilo pretjerano. Fokus bi trebao biti na sportašima, pogotovo danas jer smo imali izvanredan dan, pogotovo u veslanju, Tin Srbić, Alen Radenović, rezultati stvarno impresivni, rukometaši spektakularno pobijedili u posljednjoj sekundi. Ja želim da stavimo fokus maksimalno na njih, oni su to apsolutno zaslužili."

Kao što ste rekli u fokusu trebaju apsolutno biti sportaši, vi ste danas bili na utakmici Hrvatske i Japana koliko ste živaca izgubili?

"Nadam se samo da me kamera nije uhvatila u nekim trenucima jer je teško sačuvati emocije. Zante kako to ide kod nas kad je najteže onda mi stisnemo, bezbroj puta smo to pokazali ne samo u rukometu nego u svim sportovima. dečkima svaka čast. Iznenadila me neprijateljska atmosfera u dvorani prema nama u smislu da je bilo jako puno navijača Japana. I njima treba čestitati jer su se uistinu borili i to je bio jedan pravi sportski spektakl. Sigurno to ne bi tako doživjeli da nije bila na kraju naša pobjeda, ali evo prekrasno."

Pariz i Olimpijske igre izvrsna su pozornica za promociju Hrvatske. koliko je bitno sve ovo što se radi ovdje i koliko toga ste uspjeli napraviti? Kakve su vaše procjene koliko će ove Olimpijske igre odvući turista od Hrvatske?

"Naravno s maksimalnim fokus na sport i sportaše i sutra ćemo ovdje biti cijeli dan. Prvog kolovoza ovdje imamo jedan događaj gdje će biti fokus upravo na promociji Hrvatske. Naši sportaši su najveći ambasadori Hrvatske te nam značajno doprinose turizmu i turističkoj percepciji. Kroz te marketinške akcije koje su prisutne ovdje i koje su bile prisutne u Njemačkoj na nogometnom prvenstvu pokušati motivirati goste koji su već ovdje u Europi da usput dođu i do nas. Ovo ljeto su ta dva velika događaja logično je da će velik broj ljudi ostati i kod kuće pogledati i biti dio tog svjetskog spektakla i da će to rezultirati manjim brojkama, ali ja sam zadovoljan jer sam mislio da će brojke oko manjka biti veće. "