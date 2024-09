'TO JE PROIZVODNJA KAOSA' / Nakon plavih vrećica i razbacanog smeća, Tomašević ima novo rješenje. Stajat će više od 10 milijuna eura

Prošle su gotovo dvije godine od plavih vrećica u Zagrebu. Njihova upotreba gotovo je 20 posto veća nego lani, ali problem su i dalje pretrpani kontejneri. Zato gradska vlast ima novo rješenje - miču ih s ulica i planiraju gradnju još podzemnih spremnika. 'To je ogroman posao, uzeli smo paralelno više firmi da možemo raditi na više lokacija. Počinjemo raditi do kraja ove godine', rekao je to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Više pogledajte u prilogu reporterke Lucije Ptičar.