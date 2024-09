NOVA PRAVILA / Tomašević upozorio one koji koriste parking, a ne plaćaju ga: 'Dali smo im rok...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ne odustaje od blokovskog parkiranja, a u četvrtak i poruku onima koji koriste parking, a ne plaćaju ga. Ističe kako se u blizini gradske garaže u strogom centru grada nalazi 17 parkirnih mjesta za koja su utvrdili da barem od 2019. godine nemaju pravne osnove da se koriste. Štoviše, ne postoji nikakva arhiva dokaza o plaćanju, a tvrtka kojoj je izdano rješenja više ne postoji. Stoga će, kaže Tomašević - ta parkirna mjesta uskoro biti vraćena građanima. 'Dan je rok korisnicima ovih mjesta da uklone parkirne stupiće do kraja ovoga tjedna, a ako oni to ne naprave, napravit će to Grad idući tjedan', poručio je Tomašević. Više pogledajte u videu