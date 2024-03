Predsjednik Republike Zoran Milanović nakon parlamentarnih izbora želi biti premijer pa bi utrka za predsjednika mogla početi ranije od planiranog. Milanović ostavku u ovom trenutku ne namjerava dati, ali tvrdi da će to učiniti u slučaju izborne pobjede kako bi preuzeo upravljanje vladom.

No, što ako mu to ne pođe za rukom ne otkriva. "Idemo na parlamentarne izbore, raspisao sam ih, predsjednik sam", poručio je. A na najavu kandidature Nine Raspudića se nasmijao pa poručio "nemam pojma".

Da je zainteresiran za predsjedničku utrku Raspudić ponavlja i u petak.

Potencijalni kandidati

"Meni je nejasna ta njegova situacija. Je li se kandidirao, nije se kandidirao. On je sada sišao na naš parlamentarni teren pa nam ne preostaju drugo nego da mi njemu pokucamo na vrata", ističe Raspudić.

Kucaju li na njih i drugi kandidati, i koji, bit će uskoro jasno. Kao potencijalni kandidat HDZ-a u utrci za predsjednika spominjao se ranije u medijima i premijerov savjetnik Mate Granić, Željko Reiner pa i Gordan Jandroković koji je to demantirao.

Šuškalo se da HDZ razmišlja i o Draganu Primorca. No, iz HDZ-a poručuju sve će se znati na vrijeme.

Premijer Andrej Plenković poručio je da će imati svog kandidata koji će pobijediti Milanovića.

"Prvo ćemo mi pobijediti na parlamentarnim izborima, onda ćemo se okrenuti europskim izborima i kad na njima pobijedimo okrenut ćemo se predsjedničkim izborima", govori ministar graditeljstva Branko Bačić.

Kad ćemo na predsjedničke izbore?

I u SDP-u smatraju da ima još dovoljno vremena.

"Ovu godinu su zvali superizbornom godinom. Naši prioriteti su sada parlamentarni izbor koji su raspisani za 17. travanj pa europski pa predsjednički izbori. Tim redoslijedom su nam i prioriteti", uvjerava Arsen Bauk.

Svog kandidata planira istaknuti i stranka Možemo!. "Svakako ćemo imati svog kandidata kojeg ćemo dogovoriti na stranačkim predizborima", objasnila je Ivana Kekin.

Na parlamentarne ćemo izbore 17. travnja, europski nas čekaju 9. lipnja, dok će datum održavanja predsjedničkih očito ovisiti o raspletu situacije prvih izbora koji su pred nama.

U slučaju ostavke predsjednika, dužnost privremenog predsjednika preuzima predsjednik Sabora, a onda se izbori za predsjednika moraju održati u roku od 60 dana. Ako nakon izbora Milanović ostane predsjednik, prvo krug predsjedničkih izbora čeka nas u roku do kraja godine.