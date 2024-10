Tko je kriv za strašnu poplavu u Podgori? Stanovnici upiru prst: 'Kanali se ne održavaju i ne čiste'

Težak dan ali i još teža noć je iza mještana Podgore kod Makarske. Bujična poplava koja je jučer nakon obilnih kiša zadesila ovo mjesto uz more, oštetila je više od 50 objekata. Ulice, stanovi i kuće pune su odvaljenih stijena i blata. Građani žele znati tko je kriv.

Bujica koja je krenula s Biokova na tom je putu nosila sve što se ispred nje našlo. Probijala asfalt, zidove, šahte. Sa sobom je voda u grad dogurala ove gromade. I letimičan pogled na njih otkriva da je Podgora jučer, u ovoj nesreći, ipak imala puno sreće.

"Jezivo, naprosto jezivo. Kad vidite onoliku količinu vode da van dolazi, a ne možete ništa. Otvori van vrata. Taj pritisak vode je meni otvorija vrata. Ja sam jedva ta vrata uspila, ja ne znan kako san ih uspila zatvorit. Boli me svaki mišić", rekla je Ina.

Ni u boravak ni u spavaću sobu, čak ni u kupaonicu. Ne postoji mjesto u domu obitelji Vela u koji se može bez čizama. "Oni su u kući plivali doslovno. Sa sićevima bacali vodu vanka. Blato je u mašini za robu", rekao je Ino.

"Neko za ovo mora odgovarat… Ovo je sramota. Koji novac mi dajemo za te slivne vode ili oborinske, kako se već zovu, a nama je ovo već drugi put u 4 godine da se ovakva stvar događa", rekla je zabrinuta Ina.

Tko je kriv?

Prema procjeni građevinara za sada je već prikupljeno 600 kubika kamenja i blata. Iako je palo 145 litara kiše po metru kvadratnom stanovnici Podgore ne krive ni kišu ni klimatske promjene nego - Hrvatske vode. Kanali se, kažu, ne održavaju i ne čiste.

"U deset godina se nije to saniralo. Non stop se skuplja. Ja san upozorava ima i tri godine da je tu hrpa, hrpa i nitko to ne čisti", rekao je Jure.

"Ja nisan vidila dugi niz godina da je itko doša to očistit. To je bilo zapušeno sve. To nije uopće funkcioniralo. I voda je otišla gore na stranu, na našu kuću, lokal, sve. To ste vidjeli, to ste vidjeli", rekla je Nevenka.

Iz Hrvatskih voda tvrde da odgovornost ipak nije njihova jer da dva puta godišnje, na proljeće i jesen, čiste potoke.

"Kako su bujice za vrijeme Austro-ugarske izgledale, a kako su danas? Jako sužene, pune infrastrukturnih kabela, infrastrukture, kanalizacije, vode. I nisu do mora. One sve moraju biti dovedene do mora. To vam je ta urbanizacija o kojoj pričamo", rekla je Irina Putica, direktorica Vodno gospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana Hrvatskih voda.

Iz Općine pak kažu - ovo se ne bi dogodilo da nije bilo nedavnog požara. Uništio je vegetaciju koja je zadržavala slivne vode. Požar, apartmanizacija, betonizacija, neodržavanje kanala ili nešto peto. Koji god uzrok bio, stanovnicima nijedan nije utjeha. Ova bujica nije odnijela nego pojačala strah da će se pri sljedećoj jačoj kiši - sve ponoviti.