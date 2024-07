PROFIL UBOJICE / Tko je atentator na Trumpa? Kolega iz škole: 'Bio je uvijek sam, maltretiran, Izopćen iz društva'

Tko je atentator na Trumpa i što je motiv zločina koji je životom platio 20-godišnjak iz Pensilvanije? Živio je u Bethel Parku, u državi Pensilvanija malom mjestu udaljenom otprilike 300 kilometara od Butlera. U ovom su trenutku tamo i dalje zatvorene ceste a ulazak u mjesto dozvoljen je samo stanarima. O profilu ubojice više pogledajte u prilogu Petre Mlačić Vučemilović Jurić. S obzirom na to da policija nije pronašla identifikacijske dokumente kod napadača, morali su ga identificirati putem uzorka DNA, i to preko tragova s puške. Crooks je bio u registru glasača republikanaca, ali neki su mediji javili kako je u siječnju 2021. donirao 15 dolara aktivističkom pokretu vezanom uz demokrate. O napadaču se oglasila srednja škola Bethel Park u kojoj je maturirao 2022. "On je bio klinac koji je uvijek bio sam, stalno maltretiran, svaki dan. Izopćen iz društva", rekao Jason Kohler, kolega iz škole Bethel.