Timaritelj otkrio u kakvom su stanju otrovne kobre zaplijenjene u Zagrebu: 'Nisu kućni ljubimci'

Dvije vrlo otrovne zmije - kobre - uhvatila je hrvatska carina u zagrebačkoj zračnoj luci. Slovencu kojemu su u Zagreb zmije stigle iz SAD-a uručena je kazna od 1800 eura i kao vlasniku tvrtke još 720 eura zbog pokušaja nezakonitog uvoza ugroženih vrsta divljih životinja bez priloženog uvoznog dopuštenja.

Što se dogodilo s oduzetim zmijama i kakva ih sudbina čeka doznali smo od Tomislava Šarića, timaritelja u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

"Zmije su trenutačno u karanteni, dobrog su fizičkog stanja, iz mjera predostrožnosti su u karanteni. Nakon karantene ćemo vidjeti što će dalje biti s njima. Dovedene su jako dobrom stanju, fizički izgledaju odlično, zdrave su. To su indijske kobre naočarke i to nije ugrožena vrsta. Što se tiče same brige oko njih brinemo kao i za sve ostale tropske vrste, ali sam rad s takvim zmijama je puno drugačiji - od posebne opreme, rukavica, kuka…", kazao je timaritelj.

Tko su vlasnici takvih zmija?

Na pitanje kakvi ljudi imaju takve zmije jer to zasigurno nisu kućni ljubimci kazao je:

"Nisu kućni ljubimci na onaj uobičajen način, ali danas ljudi svašta drže doma. I postoje mnogi ljudi koje cijene takvu vrstu ljubimaca. On ima svoj prostor, svoje mjesto u stanu i to nije ljubimac kojeg ćete voditi van, mazit i pazit. Ipak to je ljubimac lijep na svoj način", kazao je timaratelj i dodao kako oni u zoološkom inače imaju samo kraljevsku kobru.

